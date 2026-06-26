Lepe activa su Plan de Playas

El Ayuntamiento de Lepe ha presentado oficialmente el Plan de Playas 2026, un dispositivo que permanecerá operativo hasta el próximo 15 de septiembre para garantizar el buen funcionamiento de las playas de La Antilla y Santa Pura durante la temporada estival.

El alcalde, Adolfo Verano, acompañado por miembros del equipo de Gobierno y responsables de los distintos servicios municipales, ha recorrido los dispositivos desplegados en el litoral, destacando el trabajo realizado durante los últimos meses para ofrecer “unas playas limpias, seguras, accesibles y de calidad”.

El primer edil ha asegurado que el municipio afronta el verano “con los deberes hechos” gracias al trabajo coordinado de todas las áreas implicadas. Entre las principales novedades ha destacado la ampliación de las pasarelas en las zonas donde la playa ha ganado anchura, la instalación de nuevas pasarelas flexibles y el refuerzo del servicio de baño asistido con una nueva silla anfibia de gran capacidad, con el objetivo de facilitar el acceso al mar a personas con movilidad reducida.

El dispositivo contempla además la instalación de duchas, lavapiés, módulos de aseos y pasarelas de acceso, así como labores diarias de limpieza de la arena mediante maquinaria especializada y una plantilla reforzada.

En materia de seguridad, Protección Civil presta el servicio de salvamento y socorrismo con dos puestos de socorro y siete torres de vigilancia distribuidas por el litoral, operativas en horario de baño, de 12.00 a 19.30 horas, hasta mediados de septiembre. El operativo se completa con el refuerzo de la Policía Local y de los servicios de tráfico.

También permanece abierto el punto de información turística del paseo marítimo, que atenderá a vecinos y visitantes durante toda la temporada alta en horario de mañana y tarde.

Las playas de La Antilla y Santa Pura afrontan el verano respaldadas por distintas certificaciones de calidad, sostenibilidad y accesibilidad, entre ellas las Banderas Azules, la Q de Calidad Turística, la S de Sostenibilidad, el distintivo Ecoplayas y el reconocimiento SICTED.

El Plan de Playas se completa con la oferta de chiringuitos, escuelas de vela, alquiler de hamacas y sombrillas, zonas deportivas, espacios infantiles y una amplia programación cultural, deportiva y de ocio que se desarrollará durante los próximos meses en el litoral lepero.