Palos invierte 250.000 euros para renovar una de las principales calles de Nuevo Puerto

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera continúa reforzando las infraestructuras del polígono industrial Nuevo Puerto con una nueva actuación destinada a la renovación integral del firme de la calle L, una de las vías con mayor tránsito de vehículos pesados del recinto empresarial.

Las obras contemplan el reasfaltado de cerca de un kilómetro de calzada con el objetivo de mejorar la seguridad vial, facilitar la circulación y aumentar la eficiencia del tráfico en esta zona industrial.

La intervención forma parte del plan municipal de mejora de calles y viales, orientado a ofrecer mejores accesos a las empresas instaladas en el polígono y a favorecer la implantación de nuevos proyectos empresariales.

El proyecto cuenta con una inversión de 250.000 euros, financiada íntegramente por el Ayuntamiento, y se suma a otras actuaciones recientes ejecutadas en Nuevo Puerto, como la construcción de una nueva rotonda en la calle A y el asfaltado de más de 3,2 kilómetros de viales.

Con estas inversiones, el Consistorio pretende consolidar el polígono como uno de los principales enclaves industriales de la provincia, mejorando sus infraestructuras para atraer inversiones, impulsar la actividad económica y favorecer la creación de empleo en el municipio.