La Diputación atiende 13.000 consultas por adicciones

La Diputación de Huelva ha reforzado su compromiso con la prevención de las adicciones con una inversión prevista de 2,35 millones de euros en 47 municipios de la provincia y un balance asistencial que refleja cerca de 13.000 consultas directas en sus centros especializados durante el último semestre. La institución ha dado a conocer estos datos con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado este 26 de junio.

A través del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones (SPDA), dependiente del Área de Bienestar Social, la Diputación presta atención sanitaria, psicológica y social a personas con problemas de adicciones, además de desarrollar programas de prevención, inserción social y laboral y coordinación con el sistema público de salud y otras entidades.

En lo que va de año, más de 2.500 personas han recibido atención en los cinco centros ambulatorios distribuidos por la provincia, situados en Huelva, Bollullos Par del Condado, Lepe, Isla Cristina y Minas de Riotinto. Además, el número medio de pacientes en tratamiento ha aumentado cerca de un 7 % durante el último semestre.

La institución provincial ha destacado también el importante incremento del presupuesto destinado a prevención social. Entre 2024 y 2026, la financiación del servicio ha pasado de 99.000 a 413.500 euros, lo que supone un aumento superior al 317 %. Este crecimiento permitirá impulsar nuevas líneas de ayudas para municipios de menos de 20.000 habitantes, reforzar las subvenciones a asociaciones y ampliar las actuaciones directas sobre el terreno.

La Diputación también mantiene una apuesta decidida por la población infantil y juvenil. En este ámbito desarrolla, junto a la Universidad de Huelva, una investigación sobre salud mental y bienestar emocional entre los jóvenes de la provincia, además de impulsar un Plan de Actuación Integrado orientado a mejorar las necesidades psicosociales de menores y adolescentes mediante un enfoque comunitario y participativo.

Con motivo de esta jornada internacional, la institución ha insistido en la importancia de la prevención como herramienta para reducir el consumo de sustancias y combatir las nuevas formas de adicción, apelando a la implicación de familias, centros educativos, administraciones y ciudadanía para construir entornos más saludables, seguros y libres de adicciones.