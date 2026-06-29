La Diputación reúne a las ONG para coordinar la ayuda a Venezuela

La Diputación de Huelva ha convocado la Mesa de Coordinación de la Ayuda Humanitaria para organizar la respuesta de la provincia ante la emergencia provocada por el terremoto registrado en Venezuela y coordinar las acciones de apoyo a la población afectada.

La reunión ha estado presidida por David Toscano, junto al vicepresidente responsable de Cooperación Internacional, José Manuel Zamora, y ha contado con la participación de representantes de Cruz Roja, Cáritas Huelva, Bomberos Unidos Sin Fronteras, Samu, Asociación Invisible, Huelva en Red y la Asociación de Venezolanos en Huelva.

Tras este primer encuentro, las entidades establecerán los mecanismos de coordinación para canalizar la ayuda y elaborarán un folleto informativo dirigido a la ciudadanía con las distintas vías de colaboración. Además, la Diputación ha anunciado que destinará recursos de su Fondo de Emergencias para respaldar las intervenciones que ya se están desarrollando en las zonas afectadas.

Con el objetivo de implicar también a los municipios, la asociación Huelva en Red explicará este martes, durante el Consejo de Alcaldías, cómo pueden colaborar los ayuntamientos y trasladar esa información a sus vecinos para facilitar la ayuda al pueblo venezolano.

La Mesa de Ayuda Humanitaria forma parte del III Plan Director de Cooperación Internacional de la Diputación y se activa únicamente en situaciones de emergencia o crisis humanitaria. En los últimos años ya fue convocada para coordinar la respuesta provincial tras los terremotos de Turquía y Siria, Marruecos y la invasión rusa de Ucrania.