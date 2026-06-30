La Diputación asumirá la aportación de los ayuntamientos en los proyectos EDIL

La Diputación de Huelva asumirá el 15% de la aportación económica que correspondería a los ayuntamientos en los tres proyectos de las Estrategias de Desarrollo Integrado Local (EDIL) que lidera la institución provincial, con el objetivo de garantizar que ningún municipio quede excluido por motivos económicos.

Así lo anunció el presidente de la Diputación, David Toscano, durante la celebración del Consejo de Alcaldías, celebrado en el Centro de Exposiciones y Congresos de Ayamonte, donde destacó que esta decisión supondrá un esfuerzo económico de 9,5 millones de euros que será financiado íntegramente por la institución provincial.

Los proyectos EDIL, cofinanciados con fondos FEDER, beneficiarán a 63 municipios de la provincia y permitirán movilizar más de 63 millones de euros en actuaciones relacionadas con la sostenibilidad, la eficiencia energética, la innovación y la mejora de los espacios públicos.

Consejo Alcaldías en Ayamonte

Toscano aseguró que la medida pretende garantizar que todos los ayuntamientos puedan acceder a estas inversiones. "Queremos que ningún municipio se quede fuera de esta oportunidad por una cuestión económica", señaló.

El Consejo de Alcaldías abordó además otros asuntos de interés para los municipios, entre ellos las propuestas de ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela tras el reciente terremoto, los avances de la estrategia Marca Huelva, los programas Tu Diputación Invierte y Tu Diputación Actúa, ambos dotados con 23 millones de euros, así como distintos proyectos europeos, planes de infraestructuras, igualdad y conservación del patrimonio.

Durante la jornada también se entregaron los premios del I Certamen 'Pueblos Saludables de la provincia de Huelva', que reconocieron a Aracena y Jabugo por su trabajo en la promoción de hábitos de vida saludables y la mejora de la calidad de vida de sus vecinos.