La Matriz actualiza la normativa de las hermandades rocieras

La Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte ha puesto en vigor este lunes una actualización de su normativa interna para adaptar la ordenación de las hermandades a la expansión y diversidad que ha experimentado el movimiento rociero en los últimos años.

La principal novedad es el desarrollo de la categoría de Hermandades de Culto, que pasa a dividirse en Ordinarias y Extraordinarias, incorporando además una modalidad específica para las hermandades erigidas canónicamente fuera de España.

Las Hermandades de Culto Ordinarias mantienen, en líneas generales, el funcionamiento de las antiguas hermandades no filiales, conservando sus derechos y obligaciones, así como la celebración de su peregrinación extraordinaria y su participación en la Romería junto a sus hermandades madrinas.

Por su parte, las Hermandades de Culto Extraordinarias se dividen en tres modalidades: internacionales, permanentes y aquellas que tienen entre sus titulares a la Virgen del Rocío en cualquiera de sus advocaciones. La normativa adapta los requisitos y la frecuencia de las peregrinaciones en función de la realidad de cada una de estas corporaciones, permitiendo, por ejemplo, que las hermandades internacionales peregrinen al Santuario una vez cada siete años, manteniendo una relación institucional permanente con la Hermandad Matriz.

La actualización también mantiene la estructura general aprobada en 2024, con cuatro categorías: Hermandades Filiales, Hermandades Agregadas a la Matriz, Hermandades de Culto y Asociaciones de Fieles de Nuestra Señora del Rocío.

Con esta revisión normativa, la Hermandad Matriz pretende ordenar el crecimiento de la devoción rociera, facilitar la integración de nuevas comunidades y preservar la identidad del Rocío y su vínculo espiritual con Almonte y el Santuario. En la actualidad, el movimiento rociero está integrado por 127 hermandades filiales, además de otras corporaciones y asociaciones repartidas por España y el extranjero.