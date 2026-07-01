La Escuela de Verano de San Juan del Puerto abre sus puertas con cerca de 250 alumnos

La Escuela de Verano del Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha iniciado este martes una nueva edición con la participación de cerca de 250 niños y niñas del segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, consolidándose como una de las principales iniciativas municipales para favorecer la conciliación familiar durante las vacaciones escolares.

El programa permanecerá en funcionamiento hasta el 31 de agosto y ofrecerá un amplio abanico de actividades dirigidas a fomentar el aprendizaje, la creatividad y la convivencia entre los menores. Entre las propuestas destacan refuerzo escolar, talleres, sesiones de cine, visitas guiadas, juegos deportivos y actividades náuticas.

Como complemento, el Ayuntamiento ha habilitado un Aula Matinal, que prestará servicio de lunes a viernes entre las 7:30 y las 8:30 horas, mientras que las actividades de la Escuela de Verano se desarrollarán entre las 9:00 o 10:30 y las 14:00 horas, adaptándose a las necesidades de las familias.

La concejala de Educación, Penélope Jiménez, asistió a la inauguración del programa y deseó a los participantes y al equipo de monitores una etapa "enriquecedora, divertida y segura", confiando en que el trabajo del personal educativo permita alcanzar los objetivos previstos.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de San Juan del Puerto refuerza su apuesta por la conciliación de la vida familiar y laboral, al tiempo que promueve un ocio educativo y saludable para los menores durante los meses de verano.