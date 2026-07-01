Cinco rutas de autobús conectarán desde este sábado el interior de Huelva con la costa

Lapondrá en marcha este, una nueva edición del, un servicio que permitirá conectar mediantedistintos municipios del interior de la provincia de Huelva con algunos de los principales destinos de playa durante los fines de semana del verano.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, tiene como objetivo facilitar el acceso al litoral a aquellos municipios que no disponen de una conexión adecuada mediante transporte público regular, ofreciendo además una alternativa al vehículo privado que contribuya a reducir la contaminación y la huella de carbono.

El delegado territorial de la Consejería, Jaime Pérez, ha señalado que el programa busca mejorar la calidad de vida de los vecinos del interior, permitiéndoles disfrutar del litoral "de forma cómoda, asequible y medioambientalmente responsable", al tiempo que ayuda a disminuir la presión del tráfico sobre espacios naturales protegidos.

Las rutas permitirán acceder a playas como La Antilla, Mazagón, Punta Umbría, Isla Canela y Matalascañas. Entre los recorridos previstos figuran las conexiones entre Trigueros, San Juan del Puerto y Moguer con Mazagón, así como la línea que une Lepe con La Antilla o la que enlaza Rosal de la Frontera con este mismo destino costero.

El programa, que comenzó en el verano de 2021 con dos itinerarios, ha ido ampliando progresivamente su cobertura hasta alcanzar las cinco rutas actuales, gracias al incremento de la demanda registrado en los últimos años. Para esta edición se estima que el servicio beneficiará a más de 100.000 habitantes de la provincia.

Los autobuses prestarán servicio los sábados y domingos, con tarifas que oscilarán entre 1,50 y 5,90 euros, en función de la distancia del trayecto.

Rutas puestas en marcha

Ruta 1.- Rosal de la Frontera, Santa Barbara de Casa, Paymogo, La Puebla de Guzmán, El Almendro, Villanueva de los Castillejos, San Silvestre de Guzmán, Villablanca, Lepey La Antilla.

Se estima que la población atendida rondará los 41.512 habitantes.

Horario:

• Ida desde Rosal de la Frontera: 10:00 horas

• Regreso desde La Antilla: 19:00 horas

Ruta 2.- Nerva, Riotinto, El Campillo, Zalamea la Real, Valverde del Camino, Beas, Trigueros, San Juan del Puerto, Moguer, Mazagón.

Se estima que la población atendida rondará los 14.174 habitantes (esta ruta enlaza con una ruta del consorcio).

Horario:

• Ida desde Nerva: 8:45 horas

• Regreso desde Mazagón: 20:00 horas

RUTA 3.- Cabezas Rubias, Montes de San Benito, Villanueva de las Cruces, Tharsis, Alosno, San Bartolomé de la Torre, Punta Umbría.

Se estima que la población atendida rondará los 8.873 habitantes.

RUTA 4.- Sanlúcar de Guadiana, El Granado, San Silvestre de Guzmán, Villablanca, Ayamonte, Isla Canela.

Se estima que la población atendida rondará los 26.238 habitantes.

Horario:

• Ida desde Sanlúcar de Guadiana: 10:00 horas

• Regreso desde Isla Canela: 19:00 horas

RUTA 5.- Villarrasa-Rociana del Condado-Matalascañas.

Se estima que la población atendida rondará los 10.056 habitantes.

Horario:

• Ida desde Villarrasa: 09:00 horas

• Regreso desde Matalascañas: 21:00 horas