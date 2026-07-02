La Diputación reafirma su apoyo a Fundación TAU durante la presentación de su memoria de actividades de 2025

Laha acogido la presentación de la, un documento que recoge el trabajo desarrollado durante el último año en favor de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, así como el impacto de sus programas de inclusión, acompañamiento y protección de derechos.

En el acto han participado la diputada de Servicios Sociales, Drogodependencias y Bienestar Social, Carmen Díaz; la directora general de Fundación TAU, Inmaculada Palma; la responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de la entidad, Victoria Vega; y el vocal del patronato, Antonio Ponce.

Durante su intervención, Carmen Díaz destacó la labor que realiza la fundación con las personas con discapacidad intelectual y sus familias, subrayando que la memoria "no solo refleja actividades, sino también emociones, logros y avances hacia una mayor autonomía personal". Asimismo, reiteró el compromiso de la Diputación con la entidad para seguir impulsando iniciativas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.

Por su parte, Inmaculada Palma señaló que la memoria "es mucho más que un balance de actividad", ya que representa el trabajo diario de Fundación TAU basado en el acompañamiento, la cercanía y el respeto a la dignidad de las personas. Además, agradeció el respaldo de las administraciones, entidades colaboradoras, voluntariado y profesionales que hacen posible el desarrollo de sus proyectos.

La memoria recoge las actuaciones llevadas a cabo en ámbitos como la protección jurídica, el empleo, el acompañamiento social, el voluntariado, la sensibilización y la inclusión, además de las alianzas establecidas con administraciones, universidades, empresas y entidades sociales para favorecer nuevas oportunidades a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Durante la presentación también se anunció que la VI Semana de la Discapacidad se celebrará del 23 al 26 de noviembre bajo el lema 'Soy voluntario', una edición que pondrá el foco en reconocer el papel esencial del voluntariado como motor para construir una sociedad más inclusiva, solidaria y comprometida.