José Manuel Soto actuará junto a sus hijos en Rosal de la Frontera

La Plaza de España de Rosal de la Frontera será el escenario, el próximo 1 de agosto, del concierto 'Soto & Family', un espectáculo que reunirá sobre el escenario a José Manuel Soto y a sus tres hijos, Marcos, Rocío y Jaime, también dedicados a la música. La actuación, con entrada gratuita, está organizada por la Diputación de Huelva en colaboración con el Ayuntamiento.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha señalado que esta iniciativa responde al compromiso de acercar una oferta cultural de calidad a todos los municipios de la provincia, independientemente de su tamaño. Además, ha definido el concierto como "un encuentro entre generaciones" en el que se mezclan la tradición y la música actual.

Por su parte, José Manuel Soto ha mostrado su satisfacción por regresar a la provincia de Huelva y ha confiado en que el concierto vuelva a convertirse en una gran fiesta popular, como ocurrió el pasado verano en El Cerro de Andévalo. El artista ha explicado que el espectáculo combina su repertorio con el de sus hijos, ofreciendo una propuesta que une diferentes estilos y generaciones.

La concejala de Cultura y Festejos de Rosal de la Frontera, Rosa María López, ha destacado que la actuación supone "un lujo" para el municipio y ha animado tanto a los vecinos como a visitantes de otras localidades a disfrutar de una noche de verano que ha calificado de "inolvidable" bajo el cielo de la sierra.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, José Manuel Soto ha publicado más de una veintena de discos y ofrecido alrededor de 2.000 conciertos, consolidándose como una de las voces más reconocidas de la canción andaluza y de la música popular española.