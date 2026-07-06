El Muelle de las Carabelas ofrecerá un verano repleto de historia, teatro y música

El Muelle de las Carabelas volverá a convertirse este verano en uno de los grandes focos culturales de la provincia con un amplio programa de actividades organizado por la Diputación de Huelva. Bajo el lema 'Vive el Descubrimiento', la programación se desarrollará del 7 de julio al 16 de septiembre con una oferta dirigida a todos los públicos que combina historia, ocio y divulgación en torno al primer viaje de Cristóbal Colón.

El diputado responsable de la Unidad de Gestión de La Rábida, Juan Daniel Romero, ha explicado que el objetivo es acercar la historia del Descubrimiento "de una forma amena, participativa y con el máximo rigor histórico", invitando tanto a onubenses como a visitantes a descubrir el siglo XV a través de experiencias inmersivas. La programación permitirá conocer aspectos relacionados con la navegación, los oficios, la vida cotidiana, la biodiversidad del Nuevo Mundo y los avances científicos de la época.

Programación Verano Muelle de las Carabelas

La oferta se estructura en tres grandes bloques. El primero está dedicado a los talleres participativos, con actividades sobre instrumentos musicales del siglo XV, fauna y flora del Nuevo Mundo, nudos marineros, torno alfarero, reciclaje de papel o tatuajes temporales inspirados en la época colombina. El segundo apartado lo protagonizan las recreaciones históricas y el teatro, con propuestas como El regreso de Colón, Colón y Acción, Conflicto a bordo, las recreaciones de Portus Maris, la historia de Gonzalo Guerrero o los tradicionales pliegos de cordel.

Como principal novedad, el programa refuerza su oferta nocturna con espectáculos teatrales, observaciones astronómicas y el ciclo musical '90 bajo las estrellas', que reunirá cuatro conciertos durante los jueves de julio en un formato íntimo para solo 90 espectadores, en homenaje a los marineros que participaron en la expedición colombina.

Las entradas para las distintas actividades ya pueden adquirirse a través de la página web de la Diputación de Huelva, donde también se encuentra disponible toda la programación del verano en el Muelle de las Carabelas.