Aljaraque amplía su red de recarga para vehículos eléctricos

El Ayuntamiento de Aljaraque continúa reforzando su apuesta por la movilidad sostenible con la renovación de varios puntos de recarga para vehículos eléctricos y la previsión de ampliar la red con nuevas instalaciones en distintos núcleos del municipio.

En los últimos días, el Consistorio ha sustituido los dispositivos de recarga ubicados en Corrales, La Dehesa Golf y el Bulevar de los Azahares, al haber quedado obsoletos. Los nuevos equipos incorporan doble toma, lo que permitirá cargar dos vehículos de forma simultánea.

A esta actuación se sumará próximamente la instalación de dos nuevas zonas de recarga, una en el Mercado de Aljaraque y otra junto al Pabellón Municipal de Deportes, ambas dotadas también con postes de doble toma. Estos nuevos puntos complementarán los ya existentes junto a la Casa de la Cultura y el parque Fausto Arroyo.

Además, el Ayuntamiento ha solicitado una subvención dentro del programa Moves III para instalar cinco nuevos puntos de recarga, también con doble toma, en distintos enclaves de Aljaraque, La Monacilla, Corrales y La Dehesa Golf.

Con estas actuaciones, el Consistorio pretende seguir impulsando el uso de vehículos eléctricos y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible, ampliando una infraestructura que facilite la transición hacia las energías limpias en todo el municipio.