La Rábida inaugura la 83 edición de sus Cursos de Verano

La sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha inaugurado este martes la 83 edición de los Cursos de Verano, una de las citas académicas más consolidadas del calendario estival, que este año reúne 15 cursos y encuentros dedicados a abordar algunos de los principales desafíos sociales, científicos y culturales de la actualidad.

El acto de apertura ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; el rector de la UNIA, José Ignacio García; y la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, quienes han dado la bienvenida al alumnado, profesorado y ponentes que participarán en esta edición.

Durante su intervención, David Toscano destacó la relevancia de una programación que abordará cuestiones como la transición energética, la innovación, la sostenibilidad, la salud, la cooperación y la cultura, consolidando a La Rábida como un espacio de reflexión y generación de conocimiento.

El presidente de la Diputación puso el foco en dos de los cursos programados. Por un lado, el dedicado a la transición energética y el futuro del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, una temática en la que Huelva aspira a convertirse en uno de los principales polos industriales y energéticos de Europa. Por otro, destacó el curso sobre la Academia de San Carlos de México, organizado con la colaboración de la Diputación y orientado a poner en valor el patrimonio artístico compartido entre España e Iberoamérica.

La conferencia inaugural de esta 83 edición corrió a cargo del catedrático José Manuel Andújar, dando comienzo a varias semanas de actividad académica en las que La Rábida volverá a convertirse en un punto de encuentro para el debate, la investigación y el intercambio de conocimiento.