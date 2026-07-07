El Campillo reunirá a grandes referentes de la fotografía en el FestComarcasPhoto 2026

El municipio de El Campillo se convertirá del 25 al 27 de septiembre en el epicentro de la fotografía contemporánea con la celebración de la séptima edición de FestComarcasPhoto, un encuentro internacional de fotografía y artes visuales que reunirá en la Cuenca Minera a algunos de los nombres más destacados del panorama nacional e internacional.

Organizado por la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de El Campillo, con la producción del colectivo We Are Photo, el festival volverá a apostar por acercar la cultura visual al medio rural mediante una programación que llenará calles y espacios públicos de exposiciones, talleres, conferencias y actividades participativas.

Entre los principales invitados destaca el fotógrafo Toni Amengual, ganador del Premio PhotoEspaña al mejor fotolibro y uno de los autores españoles con mayor proyección internacional, que impartirá el taller principal del festival y participará en un diálogo con el periodista y director del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía, Juan María Rodríguez.

El cartel también contará con la presencia de creadores de reconocido prestigio como Michele Cattani, Bego Antón, Ammar Yassir, Juan Valbuena, Xavier Mollà, Antonio González Caro y Azahara Lozano, quienes abordarán diferentes miradas sobre la fotografía documental, artística y experimental.

La programación incluirá varias exposiciones individuales y colectivas, además de proyecciones audiovisuales, presentaciones editoriales, talleres especializados y sesiones de visionado de porfolios para optar a la Beca We Are Photo, destinada a impulsar nuevos talentos.

El festival volverá a ofrecer, además, actividades abiertas al público como un laboratorio de revelado analógico gratuito, retratos realizados con cámara minutera y una librería especializada en fotografía y fotolibros.

La organización también ha reforzado su compromiso con el territorio mediante la participación de la Asociación Fotográfica Tomás Martínez y del IES Pablo Neruda, que presentará el proyecto fotográfico 'Lo que un día fue', realizado por la alumna Cristina Rodríguez Pérez.

Con esta nueva edición, FestComarcasPhoto se consolida como una de las grandes citas culturales de la provincia, combinando creación artística, formación y divulgación, además de contribuir a la dinamización social, cultural y turística de la Cuenca Minera y del conjunto de Huelva.