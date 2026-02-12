Trabajadoras de la industria química y minera protagonizan en Ayamonte la jornada ‘Industria con nombre de mujer’

El Centro Cultural Casa Grande de Ayamonte ha acogido la jornada ‘Huelva: Industria con nombre de mujer’, un encuentro que ha reunido a profesionales de las industrias químicas y mineras onubenses con el objetivo de poner en valor la presencia y el liderazgo femenino en estos sectores.

El acto inaugural ha contado con la participación del delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa; la delegada territorial de la Consejería de Industria, Energía y Minas, Lucía Núñez; y el alcalde de la localidad, Alberto Fernández. La iniciativa se ha desarrollado en colaboración con la Diputación Provincial.

El programa ha incluido dos mesas de debate. En la primera, bajo el título ‘Mujeres que impulsan’, han intervenido trabajadoras de Atlantic Copper, Sandfire MATSA y Moeve Química Palos. La segunda, denominada ‘Mujeres que avanzan’, ha contado con representantes de Lain Tech, Grupo Gabitel e Insersa.

Durante el encuentro, las participantes compartieron sus experiencias profesionales y reflexionaron sobre los retos y oportunidades en sectores tradicionalmente masculinizados.

La jornada se enmarca en la II Semana de la Mujer en la industria, energía y minería andaluza, impulsada por la Junta de Andalucía del 9 al 13 de febrero en las ocho provincias. La programación incluye actividades para fomentar vocaciones femeninas en ámbitos STEM, la Formación Profesional dual y sectores emergentes como el hidrógeno verde, las energías renovables o el biogás.

Como cierre de la semana está prevista la presentación del catálogo digital “100 mujeres andaluzas en la industria”, una iniciativa que pretende reconocer el trabajo de profesionales que desarrollan su labor en distintos niveles del ámbito industrial.

Según datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2025, en Andalucía hay 88.200 mujeres ocupadas en la industria frente a 271.500 hombres, lo que supone que una de cada cuatro personas del sector es mujer, una proporción que ha aumentado desde 2021.