La Diputación mejora la señalización interpretativa de los Dólmenes de El Pozuelo a través del proyecto Camino Vertical

La Diputación Provincial de Huelva ha llevado a cabo una mejora integral de la señalización del conjunto arqueológico de los Dólmenes de El Pozuelo en el marco del proyecto europeo Camino Vertical. La intervención responde al deterioro que presentaban los antiguos paneles informativos, cuya falta de legibilidad dificultaba la correcta interpretación del enclave por parte de visitantes y senderistas.

Los trabajos han consistido en la sustitución de la rotulación dañada por nuevos soportes gráficos y en la instalación de infraestructuras interpretativas en formato atril, diseñadas para mejorar la durabilidad, la integración paisajística y la claridad de los contenidos. La actuación se ha realizado en coordinación con la Junta de Andalucía, administración competente en materia de patrimonio arqueológico.

La mejora adquiere especial relevancia por la cercanía del yacimiento al Camino Sur Huelva-Zafra, uno de los itinerarios hacia Santiago de Compostela que atraviesan la provincia. En su tercera etapa, el recorrido pasa por la aldea de El Pozuelo, lo que convierte al conjunto dolménico en un recurso patrimonial complementario para quienes realizan esta ruta jacobea.

El proyecto Camino Vertical está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del programa Interreg España-Portugal (POCTEP) 2021-2027. Su objetivo es impulsar la valorización del patrimonio cultural y natural vinculado a los itinerarios jacobeos, promoviendo un turismo sostenible y vertebrador del territorio.

En la provincia de Huelva, el proyecto presta especial atención al Camino Sur Huelva-Zafra y al Camino de El Rocío a Santiago de Compostela, con actuaciones orientadas a mejorar la accesibilidad cultural, reforzar la identidad de los territorios atravesados y fomentar el conocimiento y la conservación del patrimonio histórico.