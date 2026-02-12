Punta Umbría también se personará como acusación popular en el caso del accidente ferroviario de Adamuz

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha anunciado que el Ayuntamiento se personará como acusación popular en el procedimiento judicial abierto por el accidente ferroviario de Adamuz.

Según ha explicado el regidor en sus redes sociales, la iniciativa seguirá los mismos pasos anunciados previamente por el Ayuntamiento de Huelva y será elevada al próximo pleno municipal para su aprobación formal.

Hernández Cansino ha señalado que el suceso ha causado un importante impacto en el municipio y ha defendido que el Consistorio debe estar presente en el procedimiento judicial “por las víctimas, por sus familias y por la Justicia”.

La propuesta deberá contar con el respaldo de la Corporación municipal para que el Ayuntamiento formalice su personación en el juzgado que instruye el caso.