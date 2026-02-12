Buscar
jueves. 12.02.2026
El tiempo
  • Condiciones meteorológicas
    Huelva
    17.3 °C
    cielo claro

El Ayuntamiento de Almonte da a conocer los precios de la nueva zona azul de Matalascañas

El sistema establece gratuidad para vecinos y tarifas diferenciadas según la proximidad a la playa, además de incluir el asfaltado y mantenimiento de las calles

Panorámica de Matalascañas
Panorámica de Matalascañas
Ayuntamiento Almonte precios
El Ayuntamiento de Almonte da a conocer los precios de la nueva zona azul de Matalascañas
Redacción
Redacción
12/02/26 - 13:09

El Ayuntamiento de Almonte ha presentado la estructura de precios de la nueva zona azul de Matalascañas, un modelo que diferencia tarifas en función de la cercanía al litoral y que contempla condiciones específicas para residentes.

Según la propuesta trasladada por el equipo de gobierno y la empresa adjudicataria, los empadronados en Matalascañas podrán estacionar de forma gratuita en todas las zonas reguladas.

En el caso de los vecinos empadronados en Almonte y en El Rocío, la Zona 3 —situada a unos 500 metros de la playa— será gratuita; la Zona 2 —hasta 250 metros del litoral— tendrá un coste de un euro al día; y la Zona 1, correspondiente a la primera línea de playa, se fija en 1,70 euros diarios.

Asimismo, se establecen bonos para los empadronados en Almonte y El Rocío válidos para cualquier zona: seis euros el bono semanal y 20 euros el mensual.

El sistema prevé también la creación de bonos específicos, tanto semanales como mensuales, dirigidos a veraneantes, visitantes y trabajadores.

Desde el Consistorio se señala que la implantación de la zona azul permitirá acometer el asfaltado de todas las calles de Matalascañas, incluyendo su mantenimiento dentro del contrato del servicio.