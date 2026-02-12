El Ayuntamiento de Almonte da a conocer los precios de la nueva zona azul de Matalascañas
El sistema establece gratuidad para vecinos y tarifas diferenciadas según la proximidad a la playa, además de incluir el asfaltado y mantenimiento de las calles
El Ayuntamiento de Almonte ha presentado la estructura de precios de la nueva zona azul de Matalascañas, un modelo que diferencia tarifas en función de la cercanía al litoral y que contempla condiciones específicas para residentes.
Según la propuesta trasladada por el equipo de gobierno y la empresa adjudicataria, los empadronados en Matalascañas podrán estacionar de forma gratuita en todas las zonas reguladas.
En el caso de los vecinos empadronados en Almonte y en El Rocío, la Zona 3 —situada a unos 500 metros de la playa— será gratuita; la Zona 2 —hasta 250 metros del litoral— tendrá un coste de un euro al día; y la Zona 1, correspondiente a la primera línea de playa, se fija en 1,70 euros diarios.
Asimismo, se establecen bonos para los empadronados en Almonte y El Rocío válidos para cualquier zona: seis euros el bono semanal y 20 euros el mensual.
El sistema prevé también la creación de bonos específicos, tanto semanales como mensuales, dirigidos a veraneantes, visitantes y trabajadores.
Desde el Consistorio se señala que la implantación de la zona azul permitirá acometer el asfaltado de todas las calles de Matalascañas, incluyendo su mantenimiento dentro del contrato del servicio.