Todo listo en Hinojos para la Recogida de las Yeguas

Hinojos vivirá este fin de semana, los días 6 y 7 de septiembre de 2025, una de sus citas más emblemáticas: la Recogida de las Yeguas, declarada de Interés Turístico Nacional. Más de 450 yeguas y potros marismeños recorrerán los caminos rurales del municipio, en un evento que combina tradición, naturaleza y cultura.

El domingo 7, los equinos entrarán en Hinojos a las 20:00 horas, realizando una parada frente a la Virgen del Valle, patrona del municipio, antes de dirigirse a la Feria del Ganado. La ceremonia simboliza el vínculo histórico entre los habitantes de Hinojos y su tradición ganadera.

Para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del evento, el Ayuntamiento ha coordinado un dispositivo especial con la colaboración de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos, INFOCA y el 112. Además, asociaciones ganaderas y técnicos municipales participan en la organización del recorrido y la logística del evento.

La Recogida de las Yeguas de Hinojos es, además de una manifestación cultural, una oportunidad única para que vecinos y visitantes disfruten del entorno natural de Doñana y de la hospitalidad de sus habitantes. Se espera que cientos de personas se acerquen este fin de semana para presenciar el recorrido de los equinos y vivir una tradición que se mantiene viva generación tras generación.