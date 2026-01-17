El Territorio Minero impulsa talleres para crear productos turísticos sostenibles en Alosno, Tharsis y San Bartolomé

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Territorio Minero, impulsado por la Diputación de Huelva en colaboración con la Agencia Destino Huelva, pone en marcha un programa de talleres de cocreación de productos y servicios de turismo sostenible dirigidos a empresas, entidades, profesionales y agentes locales de Alosno, Tharsis y San Bartolomé de la Torre.

La iniciativa arrancará el próximo 26 de enero con un primer taller presencial en San Bartolomé de la Torre y tiene como objetivo principal generar nuevas oportunidades económicas vinculadas al patrimonio minero, cultural, natural y productivo de este territorio, apostando por un modelo turístico sostenible y adaptado a las características reales de la zona.

El programa combina formación especializada gratuita, talleres presenciales de cocreación, sesiones online y asesoramiento personalizado, con una metodología práctica y participativa. Está dirigido no solo a empresas turísticas ya consolidadas, sino también a negocios y proyectos locales que, aun no desarrollando actividad turística, estén interesados en crear experiencias visitables y comercializables vinculadas al territorio.

Tras la primera sesión presencial, el calendario continuará con sesiones online entre el 2 y el 13 de febrero. El 16 de febrero se celebrará un segundo taller presencial en Tharsis centrado en la creación de productos y experiencias turísticas, mientras que la última jornada tendrá lugar el 23 de febrero en Alosno, donde se abordarán aspectos clave como la fijación de precios y la paquetización de experiencias.

Estos talleres forman parte de un conjunto más amplio de actuaciones del PSTD Territorio Minero, financiado con fondos europeos Next Generation EU, que incluye también acciones de sensibilización en turismo sostenible, la elaboración de una guía de recursos turísticos y la redacción de un Manual de Buenas Prácticas de Sostenibilidad Turística.

Con este programa, la Diputación de Huelva refuerza su apuesta por un desarrollo turístico equilibrado que preserve el patrimonio, fortalezca la identidad del territorio y contribuya a diversificar la economía local en la comarca del Territorio Minero.