Teodoro León Gross reivindica el rigor periodístico en un encuentro en la Diputación

La Diputación de Huelva ha acogido el encuentro ‘La actualidad andaluza, a diario’, protagonizado por el periodista, escritor y académico Teodoro León Gross, quien ha ofrecido una reflexión sobre los retos que afronta el periodismo en una sociedad cada vez más condicionada por la inmediatez, la sobreabundancia de información y la polarización.

La actividad reunió a profesionales de la comunicación, representantes institucionales y ciudadanos interesados en conocer la visión de una de las voces más reconocidas del panorama periodístico andaluz. El acto se desarrolló en formato de conferencia-coloquio y estuvo conducido por el periodista Paco Reyero.

Durante la apertura, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, destacó la trayectoria del comunicador malagueño y su capacidad para analizar la actualidad con profundidad. Toscano aseguró que León Gross aporta una “mirada rigurosa, serena y bien fundamentada” y defendió que “el periodismo de calidad sigue siendo una herramienta imprescindible para la democracia porque cuanto mejor informados estamos, más libres somos”.

A lo largo del encuentro, León Gross abordó la transformación que vive el ejercicio periodístico en la era digital y los desafíos que plantea la velocidad con la que circula la información. El académico reflexionó sobre la necesidad de preservar los principios fundamentales de la profesión frente a fenómenos como las noticias falsas, la posverdad o la creciente presión de la actualidad permanente.

“El periodismo no se puede ejercer desde la convicción de que representas a un bando, sino desde la convicción por el rigor y la defensa de la veracidad”, afirmó durante su intervención.

El periodista también profundizó en las ideas recogidas en su libro La muerte del periodismo, donde analiza cómo la transformación del ecosistema mediático y la pérdida de influencia de los medios tradicionales están modificando la relación entre la ciudadanía, la política y la información.

Durante la conversación con Paco Reyero, León Gross se detuvo además en la evolución de las relaciones entre periodistas y fuentes informativas, así como en la necesidad de reforzar los mecanismos de contraste y verificación para ofrecer información fiable en un entorno cada vez más complejo.

Licenciado en Filología Hispánica, doctor en Periodismo y profesor titular de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Málaga, Teodoro León Gross desarrolla actualmente su labor como columnista en el diario ABC y colaborador habitual en distintos espacios de análisis político y social.

Con este encuentro, la Diputación de Huelva continúa impulsando actividades que acercan a la provincia a destacadas figuras del ámbito de la comunicación, el pensamiento y la actualidad, fomentando el debate y la reflexión sobre algunos de los grandes desafíos de la sociedad contemporánea.