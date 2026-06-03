La Diputación dará el nombre de Óscar Toro a su concurso de cooperación internacional

El Pleno de la Diputación de Huelva ha aprobado por unanimidad que el concurso de proyectos ‘Huelva en red por la Cooperación’ pase a denominarse desde este año Concurso Provincial de Proyectos Óscar Toro ‘Huelva en red por la Cooperación’, en reconocimiento a la trayectoria del periodista onubense fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz el pasado 18 de enero.

La iniciativa ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos representados en la institución provincial, que han querido rendir homenaje a una figura estrechamente vinculada durante más de dos décadas al ámbito de la cooperación internacional y a la promoción de valores como la solidaridad, la justicia social, los derechos humanos y la defensa de las personas más vulnerables.

El certamen, impulsado por la Diputación a través del Servicio de Cooperación Internacional y la Oficina Iberoamericana, tiene como objetivo fomentar actividades de sensibilización y cooperación al desarrollo, además de fortalecer la red provincial de entidades y agentes implicados en este ámbito.

Desde la institución provincial se ha destacado que la decisión supone un reconocimiento a la huella personal y profesional que dejó Óscar Toro en la provincia, así como a su papel como impulsor de la iniciativa ‘Huelva en red por la Cooperación’, nacida hace más de veinte años para promover el trabajo conjunto de administraciones, asociaciones y colectivos comprometidos con la cooperación internacional.

La Diputación ha subrayado además que poner su nombre a este concurso representa una muestra de gratitud hacia quien entendió el periodismo como una herramienta al servicio de la sociedad y dedicó buena parte de su vida a impulsar proyectos de solidaridad y desarrollo.

La aprobación de este reconocimiento ha sido uno de los acuerdos más destacados de una sesión plenaria en la que también salieron adelante diversas mociones relacionadas con el apoyo a la Guardia Civil, el reconocimiento a los servicios de emergencias que participaron en el operativo desplegado tras el accidente de Adamuz y medidas para mejorar la calidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años.

Con esta decisión, la Diputación de Huelva perpetúa el legado de Óscar Toro vinculándolo a una iniciativa que refleja muchos de los valores que marcaron tanto su trayectoria profesional como su compromiso personal con la cooperación y la justicia social.