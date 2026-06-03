Punta Umbría y la asociación de víctimas de Adamuz buscan vías de colaboración

El Ayuntamiento de Punta Umbría y la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz han iniciado contactos para estudiar posibles vías de colaboración que permitan reforzar el apoyo a las familias afectadas por el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero.

El encuentro ha estado encabezado por el alcalde puntaumbrieño, José Carlos Hernández Cansino, y representantes del colectivo de víctimas, que ha elegido el municipio costero para comenzar una ronda de reuniones institucionales en la provincia de Huelva.

Durante la reunión se abordaron distintas fórmulas de cooperación encaminadas a respaldar la labor de la asociación, que trabaja bajo el lema «Memoria, Verdad y Justicia» con el objetivo de esclarecer lo sucedido y reclamar que se depuren las responsabilidades correspondientes.

Desde el Ayuntamiento se trasladó el compromiso municipal con las familias afectadas y se recordó el trabajo desarrollado desde el primer momento tras el accidente, especialmente a través de la atención psicológica prestada por los Servicios Sociales municipales y otras acciones de acompañamiento impulsadas por la institución local.

Asimismo, el Consistorio reiteró su disposición a colaborar con todas aquellas iniciativas que contribuyan a mantener viva la memoria de las víctimas y a dar visibilidad a las reivindicaciones del colectivo.

La reunión supone un primer paso para estrechar la colaboración entre ambas entidades y fortalecer la red de apoyo institucional a las personas que continúan reclamando respuestas sobre uno de los sucesos más trágicos ocurridos en los últimos meses.