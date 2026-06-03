José Antonio Raposo, Jaime de Vicente y la Diputación, distinguidos en el 94 aniversario de la DOP Condado de Huelva

La Denominación de Origen Protegida Condado de Huelva celebró este martes su 94 aniversario con un acto institucional en Las Cocheras del Puerto de Huelva en el que rindió homenaje a personas e instituciones que han contribuido de forma destacada al desarrollo, promoción y defensa del sector vitivinícola de la provincia.

La cita reunió a representantes institucionales, bodegueros, viticultores, cooperativistas y profesionales vinculados al mundo del vino para poner en valor el papel que desempeñan los vinos, vinagres y el Vino Naranja del Condado de Huelva en la economía y la identidad de la provincia.

Uno de los reconocimientos más destacados de la jornada fue la Mención Especial del Consejo Regulador concedida a Jaime de Vicente Núñez, ingeniero agrónomo y una de las figuras más influyentes del sector agroalimentario onubense durante las últimas décadas. De Vicente agradeció el galardón recordando su estrecha vinculación con Huelva y con el sector del vino desde hace más de cuarenta años.

Asimismo, la Diputación Provincial de Huelva recibió una placa de reconocimiento por el respaldo ofrecido a los viticultores afectados por las pérdidas ocasionadas por el mildiu durante la campaña de 2025. El presidente de la institución, David Toscano, destacó durante su intervención que el vino del Condado representa “historia, cultura, paisaje, economía y sentimiento”, además de constituir una de las principales señas de identidad de la provincia.

La máxima distinción de la jornada, la Insignia de Oro del Consejo Regulador, fue otorgada a José Antonio Raposo Martín, propietario de Bodegas Raposo, por su extensa trayectoria profesional y su contribución al desarrollo del sector vitivinícola. Con más de siete décadas ligado al mundo del vino y más de cincuenta años al frente de su bodega, Raposo es considerado una de las figuras más respetadas de la vitivinicultura onubense.

Durante el acto, el presidente del Consejo Regulador, Vicente Pérez García de Prado, destacó la evolución positiva que atraviesa el sector y defendió la necesidad de seguir apoyando a los agricultores y viticultores para garantizar el futuro de la actividad. También incidió en la importancia de reforzar la presencia de los vinos del Condado en la hostelería provincial, aprovechando el potencial turístico de Huelva.

La celebración contó además con la asistencia de la viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Consolación Vera, quien trasladó el respaldo del Gobierno andaluz a un sector que calificó como estratégico para la economía y el desarrollo rural de la provincia.

El 94 aniversario de la DOP Condado de Huelva sirvió así para reconocer el esfuerzo colectivo de bodegas, cooperativas, viticultores e instituciones, así como para reivindicar el valor de un patrimonio vitivinícola que continúa creciendo en calidad, prestigio y proyección dentro y fuera de la provincia.