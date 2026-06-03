Lepe refuerza la información turística en hoteles y alojamientos con paneles QR

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Lepe ha puesto en marcha una nueva acción para mejorar la atención a los visitantes con la entrega de paneles informativos turísticos a establecimientos hoteleros y alojamientos del municipio.

La concejala de Turismo, Elena Vélez, ha sido la encargada de entregar estos soportes informativos en un acto celebrado en la capilla de San Cristóbal, al que asistieron representantes de la mayoría de los establecimientos adheridos a la campaña.

En total, son 16 los alojamientos de Lepe y La Antilla que participarán en esta iniciativa, entre ellos hoteles, hostales, pensiones, un camping y empresas de turismo activo, que ofrecerán a sus clientes acceso directo a información turística mediante códigos QR.

Los paneles, identificados con la imagen promocional “Lepe, el origen de la felicidad”, permitirán consultar desde el teléfono móvil la agenda cultural y deportiva del municipio, la página web de Turismo de Lepe, el perfil oficial de Instagram, horarios de autobuses, mapas de Lepe, La Antilla y la provincia, así como información relacionada con la calidad de las playas y otros recursos turísticos.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta herramienta permitirá complementar la información que reciben los visitantes durante su estancia, facilitando el acceso rápido y actualizado a los principales recursos turísticos de la zona.

La concejala Elena Vélez agradeció la colaboración de los establecimientos participantes y destacó la importancia de seguir incorporando herramientas tecnológicas que mejoren la experiencia de quienes visitan el municipio. Asimismo, aprovechó la ocasión para desear una buena temporada turística a las empresas del sector, inmersas ya en los preparativos de la campaña estival.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Lepe continúa apostando por la modernización de los servicios turísticos y por ofrecer una información más accesible y completa a los miles de visitantes que cada año eligen el municipio y La Antilla como destino vacacional.