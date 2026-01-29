El temporal arrastra a la playa de Punta Umbría tres jaulas flotantes de piscifactoría procedentes de Portugal

El temporal registrado en la jornada de ayer ha dejado una imagen poco habitual en la costa onubense, con la aparición de tres jaulas flotantes de piscifactoría en la playa de Punta Umbría, concretamente a la altura de la zona de Altair.

Tras el hallazgo, Salvamento Marítimo se ha puesto en contacto con su homólogo portugués, que ha confirmado que las estructuras pertenecen a Portugal, aunque por el momento no se ha podido determinar de qué zona exacta proceden.

Las jaulas, de grandes dimensiones, habrían sido desplazadas por la fuerza del viento y el fuerte oleaje asociado al episodio de mal tiempo que ha afectado en las últimas horas al litoral atlántico. La presencia de estas estructuras ha generado expectación entre vecinos y usuarios de la playa, sin que por ahora se hayan registrado daños personales.

Desde los servicios marítimos se continúa trabajando para evaluar la situación y coordinar la retirada de las jaulas, con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar posibles riesgos medioambientales o para la navegación en la zona.