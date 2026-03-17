Avanzan las obras del Hospital de Alta Resolución de la Costa con vistas a su apertura este año

Las obras para la puesta en funcionamiento del Hospital de Alta Resolución de Especialidades de la Costa Occidental de Huelva, situado en Lepe, avanzan a buen ritmo con el objetivo de que el centro pueda abrir sus puertas antes de final de año. El delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa, ha visitado los trabajos junto a la delegada territorial de Salud, Manuela Caro.

La actuación, impulsada por el Servicio Andaluz de Salud, cuenta con una inversión inicial de más de 1,22 millones de euros y se centra en la adecuación de áreas clave como Consultas Externas, Laboratorios y Pruebas Diagnósticas. Esta primera fase, iniciada en octubre, se encuentra prácticamente finalizada e incluye trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas, climatización, iluminación y mejora de la seguridad, además de la reparación de desperfectos derivados del tiempo en desuso del edificio.

De forma paralela, la Junta trabaja en la dotación de equipamiento sanitario y mobiliario, dentro de una inversión global que superará los ocho millones de euros. El centro dará cobertura a más de 92.000 personas de municipios como Lepe, Ayamonte, Cartaya o Isla Cristina, una población que se incrementa notablemente en verano.

El hospital contará con servicios de urgencias, hospitalización, consultas especializadas, diagnóstico por imagen y actividad quirúrgica, con capacidad para hasta 60 camas y tres quirófanos. Se estima que atenderá unas 83.000 consultas al año, 70.000 urgencias y cerca de 3.000 intervenciones quirúrgicas, convirtiéndose en una infraestructura clave para mejorar la atención sanitaria en la costa onubense.