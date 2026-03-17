Diputación invierte 800.000 euros en la mejora de la carretera entre La Redondela y Pozo del Camino

La Diputación de Huelva ha iniciado las obras de rehabilitación integral de la carretera provincial HU-3300, que conecta La Redondela con Pozo del Camino, con una inversión de 800.000 euros. El presidente de la institución, David Toscano, ha destacado que esta actuación responde al compromiso de mejorar la red viaria provincial, clave para la movilidad y el desarrollo económico de los municipios.

Los trabajos, con un plazo de ejecución de tres meses, contemplan la renovación completa del firme, mejoras en el drenaje, nueva capa de rodadura y la actualización de la señalización vertical y horizontal en un tramo de casi 3,8 kilómetros. Con ello, se busca aumentar la seguridad para conductores y vecinos, además de facilitar el acceso a numerosas explotaciones agrícolas de la zona.

Durante la visita al inicio de las obras, Toscano ha estado acompañado por los alcaldes de La Redondela, Isla Cristina y Ayamonte, quienes han valorado positivamente una actuación “muy esperada” que mejorará la conexión entre estos núcleos y favorecerá tanto la actividad agrícola como el transporte de productos.

El presidente provincial ha subrayado que en los últimos tres años la Diputación ha invertido cerca de 38 millones de euros en carreteras, apostando no solo por nuevas actuaciones, sino también por el mantenimiento de una red de más de 800 kilómetros, con el objetivo de garantizar infraestructuras seguras y en buen estado en toda la provincia.