Diputación presenta los planes turísticos ‘Cuenca Minera’ y ‘Territorio Minero’ para impulsar el desarrollo de los municipios

La Diputación de Huelva ha presentado en los municipios de Berrocal y Alosno los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) ‘Cuenca Minera’ y ‘Territorio Minero’, dos proyectos estratégicos destinados a potenciar el turismo como herramienta de desarrollo económico en distintas comarcas de la provincia. La iniciativa, financiada con fondos europeos NextGenerationEU, implica una inversión cercana a los siete millones de euros y alcanza a un total de 39 municipios.

El presidente de la institución provincial, David Toscano, ha destacado que estos planes se enmarcan en una estrategia global que apuesta por aprovechar el potencial de los pueblos onubenses, poniendo en valor su patrimonio natural, histórico y cultural. En este sentido, ha subrayado la importancia de desarrollar los proyectos desde el propio territorio, con la implicación directa de ayuntamientos, agentes sociales y tejido empresarial.

Durante la presentación, la diputada de Turismo y presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado, ha dado a conocer las nuevas marcas turísticas vinculadas a estos planes, destacando la singularidad de la Cuenca Minera, con el río Tinto como eje central, y del Territorio Minero, integrado por municipios como Alosno, Tharsis o San Bartolomé. Ambas propuestas buscan reforzar la identidad de estas zonas y posicionarlas como destinos turísticos diferenciados.

Los planes contemplan actuaciones en infraestructuras, recuperación de patrimonio, creación de nuevos productos turísticos, digitalización y mejora de la gestión, con el objetivo de generar un impacto estructural que favorezca la economía local, el empleo y la fijación de población en el medio rural.