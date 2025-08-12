Suspendido el concierto de Camela en Palos de la Frontera por problemas de salud de Dioni

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha anunciado este martes la suspensión del concierto de Camela previsto para este 14 de agosto, dentro del programa de sus fiestas, debido a problemas de salud de uno de sus integrantes.

En un comunicado oficial, el Consistorio ha explicado que ha sido por enfermedad de un miembro y en este caso se trata de Dioni, que padece una faringitis aguda que le impide actuar. “Queremos enviar nuestros mejores deseos de recuperación y ánimo al grupo, esperando que muy pronto puedan retomar su actividad con normalidad”, señalan desde el Ayuntamiento.

La institución municipal ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los vecinos y visitantes, asegurando que ya se está trabajando “intensamente” para ofrecer un nuevo concierto en la misma fecha como alternativa, con el objetivo de mantener la programación festiva.

El Ayuntamiento ha agradecido la comprensión del público y ha informado de que cualquier novedad será comunicada a través de sus redes sociales y canales oficiales.