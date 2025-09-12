Sueltan perdices silvestres en Sierra de Aracena en colaboración público-privada

El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche acogió recientemente la suelta de perdices silvestres en la finca El Calamón, propiedad de la empresa forestal Ence, ubicada en Santa Olalla del Cala. La iniciativa se enmarca en un convenio de mejora de biodiversidad firmado entre la empresa y la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

La actividad contó con la presencia del delegado territorial, Pedro Yórquez, así como de Antonio Plaza, presidente de la Junta Rectora del parque, Antonio José López, director conservador del espacio protegido, y Miguel Ángel Cogolludo, director de Patrimonio Sur de Ence. Además de la suelta, se destacó la importancia de la primera pareja reproductora de águila imperial detectada en la zona.

Yórquez subrayó la relevancia de la colaboración público-privada y la implicación de los cazadores locales en la conservación de especies protegidas. “Este modelo de cooperación mejora los espacios naturales y demuestra que la participación de distintos sectores es clave para la protección ambiental”, señaló.

Por su parte, Cogolludo resaltó que la gestión forestal sostenible de Ence combina biodiversidad, salud de los ecosistemas y responsabilidad social, asegurando que las hectáreas gestionadas produzcan valor sin comprometer su capacidad de regeneración.