La Subdelegación del Gobierno analiza con viticultores de Bollullos la situación del sector y sus principales demandas

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de Bollullos Par del Condado, Rubén Rodríguez, y con representantes del sector vitivinícola del municipio, recientemente constituidos en asociación, para analizar la situación actual del viñedo y trasladar las principales inquietudes de los productores.

Durante el encuentro se han puesto sobre la mesa algunas de las cuestiones que más preocupan al sector, como la insuficiencia de las ayudas autonómicas, las dificultades para garantizar el relevo generacional, la regulación y el uso de productos fitosanitarios, así como la necesidad de asegurar precios justos para la uva, considerados esenciales para la sostenibilidad económica de las explotaciones.

Desde la Subdelegación del Gobierno se ha informado a los asistentes del trabajo que se está desarrollando de cara a la puesta en marcha de futuras líneas de apoyo al sector vitivinícola, que se encuentran actualmente en fase de elaboración. En este contexto, se ha trasladado el compromiso de que las organizaciones representativas de los viticultores sean escuchadas y tenidas en cuenta en el proceso de definición de estas medidas.

La reunión se enmarca en la voluntad de mantener un diálogo permanente con el sector y con las administraciones locales implicadas, con el objetivo de contribuir a la viabilidad presente y futura de una actividad que forma parte esencial del tejido económico, social y cultural del Condado de Huelva.