La iniciativa de la Diputación Provincial HuelvaLAB organiza un entrenamiento intensivo en comunicación eficaz

HuelvaLAB, el Centro de Aceleración y Capacitación Digital de Empresas Tecnológicas de la Diputación Provincial de Huelva, ofrece el próximo jueves 11 de septiembre un entrenamiento intensivo en comunicación eficaz dirigido por María José Bayo, periodista y especialista en comunicación estratégica. La actividad se desarrollará en la sede de HuelvaLAB, ubicada en el Centro Agroexperimental de Empresas de la Diputación, en la carretera San Juan del Puerto a Niebla, de 9:30 a 13:30 horas.

Este entrenamiento intensivo busca dotar a emprendedores, personal de empresas con ideas innovadoras, responsables de proyectos y profesionales en general de herramientas prácticas para transmitir sus ideas con seguridad de manera clara y efectiva.

A lo largo de la sesión, las personas participantes tendrán la oportunidad de experimentar distintos formatos comunicativos y realizar ejercicios en un set de televisión profesional, lo cual permitirá practicar habilidades esenciales para presentaciones, entrevistas o la exposición de proyectos en entornos digitales y presenciales.

HuelvaLAB es un proyecto de la Diputación de Huelva orientado a impulsar la innovación y la digitalización en sectores estratégicos de la provincia, con especial foco en la agricultura, la ganadería y la gestión forestal. Uno de sus principales objetivos es crear un espacio de encuentro para empresas y emprendedores donde puedan acceder a formación, mentoría y recursos que favorezcan el desarrollo de proyectos de base tecnológica y su consolidación en la economía digital.

Además, HuelvaLAB facilita la conexión entre distintos agentes del ecosistema emprendedor, por lo que fomenta la colaboración y la transferencia de conocimiento entre profesionales, empresas e instituciones.

Una sesión práctica

El entrenamiento en comunicación eficaz se enmarca dentro de las actividades formativas de HuelvaLAB, que ofrece opciones prácticas para que quienes participan puedan aplicar de manera inmediata lo aprendido en sus proyectos y entornos profesionales.

La sesión estará liderada por María José Bayo, periodista onubense con más de 25 años de experiencia en comunicación estratégica y especializada también en innovación. A lo largo de su trayectoria, Bayo ha desempeñado cargos de relevancia en medios de comunicación, como consejera en el Consejo de Administración de Canal Sur, portavoz en el Consejo Asesor de RTVE en Andalucía, presidenta de la Fundación Audiovisual AVA y delegada provincial de Europa Press en Huelva. Además, ha sido reconocida entre las 100 Mujeres Líderes de España en la categoría “Pensadoras y expertas” y galardonada con un premio a toda su trayectoria profesional en 2024.

Durante la sesión, Bayo guiará a las personas asistentes en la práctica de ejercicios diseñados para mejorar la capacidad de comunicar con claridad, confianza y eficacia. En este sentido, el entrenamiento intensivo abordará distintos formatos, que incluirán presentaciones ante la cámara, discursos breves, presentaciones profesionales a modo de elevator pitch y simulaciones de entrevistas.

Vencer el miedo a hablar en público

La metodología combina la experiencia profesional de María José Bayo con prácticas guiadas que fomentarán la participación activa y contribuirán a mejorar las competencias comunicativas. Igualmente, quienes participen en el entrenamiento tendrán la oportunidad de aprender técnicas para perder el miedo a hablar en público gracias a la intervención como instructora de María Pulido, especialista en coaching holístico y comunicadora con una trayectoria de 20 años en medios de comunicación.

El entrenamiento intensivo en comunicación eficaz está dirigido a personas interesadas en potenciar sus habilidades para exponer proyectos, liderar equipos, captar inversores o mejorar la comunicación de sus iniciativas. Las plazas son limitadas, dada la naturaleza práctica y personalizada del entrenamiento, y se asignarán por orden de inscripción. Para participar de manera gratuita es necesario rellenar el formulario disponible en la página de HuelvaLAB dentro de la web de la Diputación Provincial: https://forms.gle/SsNaRc8QD7hRCN7B7.

Con esta actividad HuelvaLAB refuerza su compromiso con la formación de profesionales y emprendedores en la provincia de Huelva para impulsar la innovación, la digitalización y el desarrollo de competencias claves para el emprendimiento.

Este entrenamiento se suma a otras iniciativas de HuelvaLAB que incluyen, por ejemplo, jornadas de difusión tecnológica, mentorías, talleres, píldoras formativas online y programas de aceleración. Así, esta actuación facilita el crecimiento y la consolidación de proyectos empresariales en el ámbito digital.

El entrenamiento intensivo en comunicación eficaz se celebrará el jueves 11 de septiembre de 9:30 a 13:30 horas en la sede de HuelvaLAB, en el Centro Agroexperimental de Empresas (carretera San Juan del Puerto a Niebla).

Más información sobre HuelvaLAB y sus actividades o servicios: https://www.diphuelva.es/huelvalab/