El servicio de canoas entre Punta Umbría y Huelva modifica su horario durante septiembre
Las salidas se ajustan desde el 1 hasta el 14 de septiembre, manteniendo su recorrido declarado de Interés Turístico de Andalucía
El transporte fluvial de canoas que une Punta Umbría con Huelva adaptará su horario durante el mes de septiembre. Hasta ahora, las embarcaciones salían desde Punta Umbría a las 10:00, 12:00, 14:00, 18:00 y 20:00 horas, y desde Huelva a las 11:00, 13:00, 15:00, 19:00 y 21:00 horas.
A partir del lunes 1 de septiembre, los nuevos horarios quedarán fijados desde Punta Umbría a las 10:00, 12:00, 17:00 y 19:00 horas, y desde Huelva a las 11:00, 13:00, 18:00 y 20:00 horas. Este servicio se mantendrá hasta el domingo 14 de septiembre.
El itinerario, reconocido con la declaración de Interés Turístico de Andalucía, permite a los usuarios disfrutar de un paseo fluvial que combina ocio y patrimonio natural, consolidándose como un atractivo destacado para locales y visitantes.