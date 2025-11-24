Seis centros educativos de Aljaraque recibirán una inversión de 139.000 euros para mejorar su confort climático
La Junta de Andalucía destina fondos a colegios e institutos del municipio mientras el Ayuntamiento prepara nuevas ayudas para las AMPAS
Seis centros educativos públicos de Aljaraque —el CEIP Pura Domínguez, el CEIP Antonio Guerrero, el CEIP El Puntal, el CEIP Profesor Tierno Galván, el IES Fuente Juncal y el IES Juan Antonio Pérez Mercader— serán beneficiarios de una inversión total de 139.463,86 euros destinada a mejorar su confort climático. La actuación forma parte del programa específico impulsado por la Junta de Andalucía para modernizar las instalaciones y garantizar mejores condiciones en épocas de temperaturas extremas.
El alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, junto a la concejala de Educación, Leticia Villegas, ha mantenido una reunión informativa con representantes de los centros y de las AMPAS. Durante el encuentro, Cano destacó “la relevancia de una inversión que repercutirá directamente en el bienestar del alumnado y del profesorado, y que demuestra el compromiso del Gobierno andaluz con la educación en todos los niveles”.
La distribución económica asignada a cada centro es la siguiente: el CEIP Pura Domínguez recibirá 10.485,55 euros; el CEIP Antonio Guerrero, 13.975,72; el IES Fuente Juncal, 43.011,26; el CEIP El Puntal, 10.070,39; el CEIP Profesor Tierno Galván, 17.720,43; y el IES Juan Antonio Pérez Mercader contará con una partida de 40.200,51 euros.
Paralelamente, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Educación, ultima el proceso para conceder subvenciones a las AMPAS que las han solicitado —casi todas las del municipio—. Cada una recibirá 666 euros que se destinarán a diferentes proyectos educativos y actividades complementarias.
El consistorio subraya que estas actuaciones, sumadas a las inversiones autonómicas, permitirán seguir mejorando la calidad de los centros y reforzarán el entorno educativo de Aljaraque.