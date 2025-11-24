Punta Umbría rinde homenaje a las víctimas mortales de violencia de género con la exposición ‘Zapatos rojos… zapatos sin pasos’

Punta Umbría ha inaugurado la exposición ‘Zapatos rojos… zapatos sin pasos’ en los Jardines del Ayuntamiento, ubicada en la Plaza de la Constitución, como homenaje a las víctimas mortales de violencia de género en lo que va de año. Cada par de zapatos rojos representa a una de las 39 mujeres asesinadas en 2025, mientras que este año se han añadido zapatos infantiles en memoria de los menores víctimas de violencia vicaria, una realidad que continúa creciendo.

La concejala Cinta López ha señalado que la violencia vicaria “busca hacer daño a las madres” y ha destacado que esta instalación forma parte de los actos organizados con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El objetivo de la muestra es sensibilizar a la ciudadanía, visibilizar la gravedad del problema y recordar que aún queda mucho por hacer.

La exposición ha sido organizada en colaboración con la Asociación Abriendo Camino Solidario y estará abierta al público durante estos días. Además, se invita a los vecinos y vecinas a participar en las actividades programadas mañana en conmemoración del 25N.