IFAPA abre las inscripciones de su Escuela de Pastores en la Sierra de Aracena

El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) ha abierto las inscripciones para su Escuela de Pastores, una iniciativa itinerante que recorre distintos municipios de la Sierra de Aracena, incluyendo Cortegana. La escuela ofrece formación práctica en manejo de rebaños, bienestar animal, pastoreo sostenible, elaboración de productos lácteos y gestión moderna de explotaciones ganaderas.

Los participantes aprenderán en explotaciones reales, con visitas técnicas, prácticas y conexión directa con el sector, bajo la guía de profesorado especializado del IFAPA. La formación está abierta a cualquier persona interesada en la vida rural, la ganadería extensiva y la sostenibilidad, sin necesidad de experiencia previa.

Con plazas limitadas, la Escuela de Pastores busca revitalizar el mundo rural de la provincia y ofrecer una profesión estable en contacto con la naturaleza, la tradición y la sostenibilidad.