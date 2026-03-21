Santa Olalla del Cala reivindica la cultura del ibérico con sus II Jornadas de Tradiciones Ibéricas

El municipio de Santa Olalla del Cala celebra la segunda edición de las Jornadas de Tradiciones Ibéricas, una cita que volverá a poner en valor la cultura, la gastronomía y las tradiciones vinculadas al mundo del ibérico y a la dehesa, elementos clave de la identidad y la economía de la comarca.

Durante el fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una variada programación que incluirá talleres de elaboración de embutidos tradicionales, corte de jamón con degustación, showcooking con recetas elaboradas con productos de caza y del ibérico, charlas cinegéticas, música en directo y actividades infantiles, entre otras propuestas.

El domingo se celebrará además un sendero por dehesas ibéricas, que en esta edición recorrerá el Valle del Muchacho, seguido de un desayuno ibérico. La jornada continuará con una exhibición de coches antiguos, degustaciones gastronómicas y actuaciones musicales.

Durante todas las jornadas habrá también tren turístico, exposiciones de fotografías antiguas, maquetas de monumentos locales, exhibiciones de trofeos de caza y otras actividades organizadas por asociaciones del municipio, reforzando así el carácter participativo de la programación.

Desde el Ayuntamiento de Santa Olalla han hecho hincapié en que el objetivo de estas jornadas es promocionar la riqueza gastronómica, cultural y natural del territorio, convirtiendo a este municipio serrano en un punto de encuentro para quienes valoran la tradición, el producto local y el paisaje de la dehesa.