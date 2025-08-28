Santa Olalla del Cala convoca a jóvenes para participar en el musical “MUFASA: El Rey León”

El Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala ha lanzado la convocatoria para que niños y adolescentes formen parte del Teatro Musical “MUFASA: El Rey León”, una propuesta que combina actuación, baile y música inspirada en la famosa historia del reino de la sabana. La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 5 y 18 años y pretende fomentar el talento artístico local, así como la participación en actividades culturales del municipio.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 28 de agosto hasta el 2 de septiembre, y los interesados pueden registrarse rellenando el formulario disponible a través del código QR del cartel promocional o mediante el enlace publicado por el Ayuntamiento. La actividad ofrece a los participantes la oportunidad de vivir una experiencia completa de teatro musical, desde los ensayos hasta la puesta en escena final, desarrollando habilidades de interpretación y expresión artística.

Desde el Consistorio destacan que esta propuesta busca “que los jóvenes descubran su pasión por las artes escénicas, se diviertan y adquieran confianza sobre el escenario”, animando a todos a participar y a dejar que su talento brille en una producción que promete ser mágica y memorable.