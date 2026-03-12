Santa Olalla del Cala celebra del 20 al 22 de marzo las II Jornadas de Tradiciones Ibéricas

Santa Olalla del Cala acogerá del 20 al 22 de marzo la segunda edición de las Jornadas de Tradiciones Ibéricas, una cita que volverá a reivindicar la cultura del ibérico y la importancia de la dehesa como elemento clave de la identidad, la economía y el paisaje de la Sierra de Huelva.

La presentación del evento tuvo lugar en la Diputación de Huelva con la participación del diputado provincial José Carlos Roda, el segundo teniente de alcalde y concejal de Cultura y Turismo del municipio, Ángel Jesús Díaz, y la concejala de Empleo y Formación, Carmen Pequenís.

Durante el acto, José Carlos Roda destacó que estas jornadas “ponen en valor la dehesa, la cultura del ibérico y las tradiciones que durante generaciones han dado forma a nuestros pueblos y que forman parte de nuestra identidad como provincia”. Además, subrayó que la iniciativa no solo celebra la gastronomía serrana, sino también el conocimiento y el trabajo de quienes mantienen vivo el entorno rural.

El segundo teniente de alcalde, Ángel Jesús Díaz, explicó que el objetivo de estas jornadas es consolidar un espacio de convivencia que una tradición, cultura y gastronomía. “Desde el Ayuntamiento buscamos que esta feria sea un punto de encuentro entre vecinos y visitantes, donde podamos compartir la riqueza de nuestros productos, especialmente el cerdo ibérico, tan ligado a nuestra sierra y a nuestra identidad”, señaló.

Por su parte, la concejala Carmen Pequenís detalló una programación que combina actividades técnicas, propuestas gastronómicas y actividades culturales para todos los públicos. Las jornadas comenzarán el 19 de marzo con una charla técnica sobre la seca de la encina, impartida por técnicos del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

La inauguración oficial tendrá lugar el día 20 con una cata de vino y jamón con denominación de origen y la apertura de los stands de productos ibéricos, además de la venta de dulces artesanos y exhibiciones tradicionales.

Durante el fin de semana se desarrollarán talleres de elaboración de embutidos, demostraciones de corte de jamón con degustación, showcooking con recetas elaboradas con productos de caza y del ibérico, charlas cinegéticas, actuaciones musicales y actividades infantiles.

El programa incluye también un sendero por dehesas ibéricas que recorrerá el Valle del Muchacho y finalizará con un desayuno ibérico, además de exposiciones de fotografías antiguas, maquetas de monumentos locales, exhibiciones de trofeos de caza, tren turístico y una concentración de coches clásicos.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala pretende promocionar la riqueza gastronómica, cultural y natural del municipio y consolidar estas jornadas como un punto de encuentro para quienes valoran la tradición, el producto local y el paisaje de la dehesa.