Sanlúcar de Guadiana activa el Plan de Emergencia Municipal ante la crecida del río

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana ha activado el Plan de Emergencia Municipal ante la crecida del río, una situación que se está siguiendo de forma coordinada con el Servicio 112 Andalucía y las Fuerzas de Seguridad, según ha informado el Consistorio a través de sus canales oficiales.

La principal preocupación se centra en la próxima marea alta, prevista en torno a las 17:00 horas, que podría provocar una nueva subida del nivel del agua al coincidir con el caudal actual del río, incrementado por los desembalses que se están realizando en las presas de Chanza, Alqueva y Pedrógão. Esta combinación podría afectar especialmente al pantalán, con riesgo de que se salga de sus guías.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha avisado a todos los usuarios del pantalán para que retiren sus embarcaciones, advirtiendo de las posibles consecuencias de no hacerlo, que recaerían bajo su exclusiva responsabilidad. Asimismo, se ha pedido a la población que extreme la precaución en las zonas próximas al río.

Desde el Consistorio se ha asegurado que se mantiene una vigilancia constante y un contacto permanente con las instituciones implicadas para responder con eficacia ante cualquier incidencia, al tiempo que se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para mantener la calma y evitar alarmismos.