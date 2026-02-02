Punta Umbría licita nueve chiringuitos desmontables de temporada en su litoral

El Ayuntamiento de Punha sacado a licitación un total de nueve chiringuitos desmontables de temporada que se ubicarán en la playa urbana y natural del municipio, con concesiones de cuatro años, dentro del proceso de ordenación y regularización de estos establecimientos.

Los chiringuitos, de carácter estacional, se distribuirán a lo largo del litoral desde El Portil hasta La Canaleta y podrán prestar servicio durante la temporada estival, de junio a septiembre. Cada uno contará con una superficie máxima de 70 metros cuadrados, de los que 20 metros cuadrados corresponderán a instalación cerrada y 50 metros cuadrados a terraza.

El plazo de presentación de ofertas es de 15 días hábiles desde la publicación de la licitación. La adjudicación definitiva quedará condicionada a la aprobación del Plan de Playas 2026 por parte de la Junta de Andalucía, siendo obligatorio el desmontaje al finalizar cada temporada, conforme a lo establecido en la Ley de Costas.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha señalado que este procedimiento supone “la búsqueda de una solución definitiva y legal, en un camino largo y complejo en el que intervienen tres administraciones”, destacando que se avanza hacia la regularización y la seguridad jurídica del sector.

De los doce chiringuitos desmontables existentes, tres no han sido incluidos en esta licitación por carecer de concesión y licencia, así como por no haber cumplido con el desmontaje en tiempo y forma. El procedimiento será abierto, permitiendo que cada licitador solo pueda optar a un chiringuito, con el objetivo de garantizar una distribución equitativa. El pliego incorpora criterios de sostenibilidad, calidad del servicio, integración paisajística y cumplimiento de la normativa medioambiental.

Una vez adjudicados, los chiringuitos deberán obtener la correspondiente licencia municipal. En este sentido, el alcalde ha subrayado que “esta licitación es una oportunidad para que los empresarios regularicen su situación y desarrollen su actividad con todas las garantías legales”, recordando que las concesiones no son indefinidas.

Respecto a los establecimientos fijos con concesión administrativa, el Ayuntamiento está tramitando una prórroga de cinco años, habiendo iniciado algunos negocios las actuaciones necesarias para adaptarse a la normativa vigente. El objetivo municipal, según ha incidido Hernández Cansino, es compatibilizar actividad económica, empleo y disfrute de las playas con el respeto al medio ambiente y la legalidad.