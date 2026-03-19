Isla Cristina recibirá una aportación urgente de 16.000 metros cúbicos de arena para recuperar sus playas

El Ayuntamiento de Isla Cristina ha anunciado una actuación urgente para la regeneración de su litoral que contempla la aportación de más de 16.000 metros cúbicos de arena en las próximas semanas, previsiblemente tras la Semana Santa, con el objetivo de recuperar las playas afectadas por los temporales del invierno.

La medida ha sido abordada en una reunión de trabajo celebrada este miércoles en el Consistorio, presidida por el alcalde, Jenaro Orta, junto al primer teniente de alcalde, Francisco Zamudio, y en la que han participado la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, responsables de la Dirección Provincial de Costas y técnicos municipales.

Durante el encuentro, que incluyó una visita a las zonas del litoral más dañadas, se han coordinado actuaciones inmediatas y se ha avanzado en soluciones estructurales a medio y largo plazo. La subdelegada del Gobierno destacó que esta aportación permitirá que las playas estén en condiciones óptimas para la próxima temporada turística, al tiempo que anunció que se trabaja en nuevas medidas de regeneración aún en fase de planificación.

Paralelamente, se continúa avanzando en el proyecto definitivo de regeneración del litoral, actualmente en redacción, que contempla intervenciones integrales en la playa central y su paseo marítimo. El alcalde subrayó que este plan busca una solución duradera que combine la protección ambiental con el desarrollo económico local.

Asimismo, durante la visita se ha analizado la situación de los chiringuitos y negocios afectados por los temporales, a los que se seguirá prestando apoyo para facilitar su puesta a punto de cara al inicio de la campaña estival.

Desde el Ayuntamiento han valorado positivamente el encuentro y han insistido en la importancia de la coordinación entre administraciones para garantizar la recuperación del litoral y asegurar que las playas de Isla Cristina afronten el verano en las mejores condiciones.