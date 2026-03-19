La Diputación rehabilitará la Bodega de las Carrionas para impulsar el enoturismo en el Condado

La Diputación de Huelva financiará y ejecutará la rehabilitación de la histórica Bodega de las Carrionas, en Bollullos Par del Condado, con el objetivo de convertir este edificio del siglo XVIII en un nuevo espacio vinculado al enoturismo y al desarrollo turístico de la comarca.

El presidente de la institución provincial, David Toscano, ha visitado la actuación, incluida en el programa ‘Tu Diputación Invierte’, que ya cuenta con proyectos en proceso de licitación en 17 municipios de la provincia.

La intervención será posible tras la adquisición del inmueble por parte de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva dentro del Plan de Sostenibilidad Turística Ruta del Vino del Condado, y permitirá recuperar este enclave para usos culturales y turísticos.

Durante la visita, Toscano ha destacado que este tipo de iniciativas reflejan el modelo del programa provincial, en el que los ayuntamientos marcan las prioridades de inversión mientras la Diputación se encarga de su ejecución. Además, ha subrayado que la rehabilitación contribuirá a recuperar patrimonio, reforzar el enoturismo y generar nuevas oportunidades económicas en la zona.

Por su parte, el alcalde de Bollullos Par del Condado, Rubén Rodríguez, ha puesto en valor la recuperación de este edificio como una oportunidad para conservar una pieza clave del patrimonio local y convertirla en un recurso turístico de referencia.

En la misma línea, el director-gerente de la Mancomunidad, Adrián Moreno, ha destacado que el proyecto permitirá avanzar en la creación de un producto turístico ligado al vino y apoyar el mantenimiento del viñedo como elemento fundamental del territorio.

El programa ‘Tu Diputación Invierte’, dotado con 23 millones de euros, continúa avanzando con actuaciones en distintos municipios, consolidándose como una herramienta para impulsar el desarrollo local y poner en valor los recursos de la provincia.