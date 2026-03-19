Empleo forma a 30 desempleados en San Juan del Puerto y Villalba del Alcor con programas de gestión administrativa

La Junta de Andalucía ha entregado los diplomas a los 30 alumnos trabajadores que han finalizado su formación en los programas de Empleo y Formación ‘San Juan Gestiona’ y ‘Gestión Administrativa’, desarrollados en San Juan del Puerto y Villalba del Alcor.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte, ha participado en los actos de clausura de ambas iniciativas, que han permitido la capacitación profesional de personas desempleadas a través de formación teórica y práctica durante 12 meses.

En San Juan del Puerto, un total de 15 alumnos mayores de 52 años han participado en el programa ‘San Juan Gestiona’, promovido por el Ayuntamiento y subvencionado con 419.584 euros. Por su parte, en Villalba del Alcor otros 15 jóvenes de entre 18 y 25 años han completado el programa ‘Gestión Administrativa’, financiado con 408.916,70 euros.

Ambos proyectos han incluido 800 horas lectivas correspondientes a un certificado profesional de Nivel 2 en actividades de gestión administrativa, combinando el aprendizaje en aula con el trabajo práctico en dependencias municipales.

Durante su intervención, Duarte ha destacado el alto nivel de implicación del alumnado y del personal docente, subrayando que estos programas ofrecen una formación transversal clave para el acceso al mercado laboral en múltiples sectores.

Asimismo, ha resaltado el impacto positivo en colectivos con diferentes necesidades, desde personas mayores que buscan reciclar su formación para reinsertarse laboralmente hasta jóvenes que adquieren su primera experiencia profesional.

La Junta de Andalucía destinó en 2024 más de 5,4 millones de euros a 13 proyectos de este tipo en la provincia de Huelva, en los que han participado un total de 195 alumnos trabajadores con el objetivo de mejorar su empleabilidad y facilitar su incorporación al mercado laboral.