El Pleno de la Diputación concede la Medalla de Oro de la Provincia al pueblo de Adamuz

El Pleno de la Diputación de Huelva ha aprobado por mayoría la concesión de la Medalla de Oro de la Provincia, la máxima distinción honorífica de la institución, al pueblo de Adamuz.

Con este reconocimiento, la Diputación quiere poner en valor la solidaridad, humanidad y respuesta ejemplarmostradas por el municipio cordobés y sus vecinos tras el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado mes de enero, en el que fallecieron 46 personas, muchas de ellas de la provincia de Huelva.

Desde la institución provincial se ha destacado que Adamuz se volcó desde el primer momento en la atención a las víctimas y a sus familias, ofreciendo una lección de compromiso y empatía que ha dejado una profunda huella en la sociedad onubense.

La concesión de la Medalla de Oro de la Provincia simboliza el agradecimiento institucional de Huelva a un pueblo que, en uno de los momentos más difíciles, respondió con generosidad y altura humana.