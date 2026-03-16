Sanitarios se concentran en Almonte para condenar las agresiones al personal de Atención Primaria

Profesionales sanitarios se han concentrado este lunes a las puertas del centro de salud de Almonte en una movilización convocada por la Junta de Personal de Atención Primaria de Huelva para mostrar su rechazo a las agresiones sufridas recientemente por trabajadores del sistema sanitario.

La concentración se ha convocado en apoyo a los compañeros que fueron agredidos el pasado jueves, entre ellos un celador y una enfermera, en distintos episodios ocurridos en el propio centro sanitario.

Antonio Pérez Falcón, miembros de la junta de personal de Atención Primaria, ha explicado que la movilización pretende trasladar a la sociedad la gravedad de este tipo de situaciones. “El motivo de esta concentración es apoyar a los compañeros que han sido agredidos. Una vez más tenemos que trasladar a la sociedad que los pacientes no pueden tomarse por su mano la autoridad de pegar a alguien”, ha señalado.

Pérez Falcón ha recordado que los profesionales sanitarios trabajan para atender y ayudar a la población. “Nosotros estamos aquí para prestar un servicio. Necesitamos respeto. Lo que hacemos es ayudar a las personas, cuidarlas y curarlas”, ha afirmado, denunciando que las agresiones “se están convirtiendo en algo demasiado habitual”.

Durante la concentración, los sanitarios también han reclamado a las administraciones públicas la adopción de medidas que refuercen la seguridad en los centros de salud. Entre las demandas planteadas se encuentra la presencia de personal de seguridad, especialmente en los turnos de noche, cuando los profesionales trabajan con menos recursos.

“Queremos más medios disuasorios, como personal de seguridad en todos los centros, también en horario nocturno, porque muchas veces los profesionales se encuentran solos atendiendo a pacientes y familiares”, ha indicado Pérez Falcón.

Asimismo, los profesionales han reclamado sanciones más contundentes frente a este tipo de comportamientos y han pedido a la ciudadanía comprensión y respeto hacia quienes trabajan en el sistema sanitario. “Nosotros no estamos aquí para incordiar a nadie, sino para ayudar”, ha concluido.