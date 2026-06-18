Sandfire MATSA dona una muestra de mineral de Aguas Teñidas al Museo Minero de Riotinto

Sandfire MATSA ha hecho entrega de una muestra de sulfuros polimetálicos bandeados al Museo Minero de Riotinto (Huelva), gestionado por la Fundación Río Tinto. La muestra ha sido instalada en la Sala Augusto Martínez, dedicada principalmente a la Geología, desde donde contribuirá a acercar al público a la minería metálica actual.

Con unas dimensiones de 40x30x15 centímetros, la pieza procede de la mina Aguas Teñidas, una operación subterránea situada en Almonaster la Real, y fue extraída aproximadamente a 700 metros de profundidad bajo la superficie.

Donación muestra Museo Minero Riotinto - Fundación Río Tinto

La muestra está constituida por bandas de pirita, blenda (esfalerita) y galena, junto con bandas de pirita con calcopirita, reflejando de forma excepcional la complejidad y riqueza metalogenética de los yacimientos de sulfuros masivos de la Faja Pirítica Ibérica. Su composición la hace especialmente rica en metales como cinc, cobre, plomo y plata, elementos que han sustentado históricamente la actividad minera de la región y que continúan siendo esenciales para la sociedad actual.

Por sus características mineralógicas y texturales, esta pieza constituye una muestra altamente representativa de las mineralizaciones presentes en las operaciones mineras de Sandfire MATSA. La coexistencia de los distintos sulfuros metálicos ilustra los procesos geológicos que dieron origen a estos importantes depósitos minerales y permite comprender la naturaleza de los recursos que se extraen en la provincia de Huelva.

El cobre, conocido como “el metal de la civilización” y extraído desde hace 5.000 años en la Faja Pirítica Ibérica, desempeña hoy un papel estratégico en el desarrollo tecnológico y energético del mundo moderno. Su elevada conductividad eléctrica, su durabilidad y su versatilidad lo convierten en un material imprescindible para las redes eléctricas, las energías renovables, los vehículos eléctricos, las telecomunicaciones y la digitalización de la sociedad. La importancia creciente de este recurso ha llevado a la Unión Europea a considerarlo una materia prima estratégica para garantizar la transición energética y la autonomía industrial del continente.

A través de esta donación, los visitantes podrán observar el tipo de menas de las que hoy se extrae el cobre y conocer el vínculo entre los recursos geológicos del subsuelo onubense y los numerosos elementos presentes en la vida cotidiana, tales como teléfonos móviles, sistemas eléctricos, ordenadores, electrodomésticos, infraestructuras de comunicación o vehículos eléctricos, entre otros.

Esta donación representa, además, un ejemplo de colaboración entre la industria minera moderna y las instituciones dedicadas a la conservación y difusión del patrimonio minero, contribuyendo a que las generaciones presentes y futuras conozcan la importancia histórica y estratégica de la minería de la Faja Pirítica Ibérica y su papel en el suministro de materias primas fundamentales para el siglo XXI.

Donación muestra Museo Minero Riotinto - Fundación Río Tinto

En la imagen, José Luis Bonilla, Director General de la Fundación Río Tinto y Aquilino Delgado, Director del Museo Minero de Riotinto; acompañados de tres representantes de Sandfire MATSA: James Royall, Director de Exploración en España y Portugal; José Manuel Marcelo, Gerente de Geología; y Jairo Gómez, Geólogo de Exploración.