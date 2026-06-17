Punta Umbría da la bienvenida al verano con tres días de música, gastronomía y ocio

Punta Umbría se prepara para inaugurar el verano con una nueva edición del Open Summer, una cita que se celebrará del 19 al 21 de junio y que volverá a llenar las calles del municipio de música, gastronomía, deporte y actividades para todas las edades.

El evento, que alcanza su segunda edición tras la buena acogida del pasado año, presenta como principal novedad la incorporación de actividades en El Portil, ampliando así el alcance de una programación diseñada para dinamizar la actividad turística y comercial al inicio de la temporada estival.

Uno de los grandes atractivos del Open Summer será su programación musical, con más de veinte actuaciones en directo repartidas por distintos establecimientos hosteleros de Punta Umbría y El Portil. Los conciertos se desarrollarán durante todo el fin de semana y podrán prolongarse hasta la una de la madrugada.

La agenda incluye además una yincana juvenil prevista para el sábado en la Plaza 26 de Abril, así como una Feria del Videojuego organizada en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud, dirigida especialmente al público más joven.

La gastronomía también tendrá un papel destacado en esta edición. El domingo se celebrará un concurso benéfico de paellas cuyos fondos se destinarán a fines sociales, además de un zoco solidario y distintas actuaciones organizadas junto al Centro de Participación Activa de Mayores.

El Open Summer contará con la participación de numerosos establecimientos de hostelería y negocios locales, que se sumarán a una iniciativa que busca atraer visitantes y generar actividad económica coincidiendo con el arranque del verano.

Con esta propuesta, Punta Umbría aspira a consolidar una cita que combina ocio, cultura, gastronomía y convivencia, convirtiéndose en uno de los principales eventos de bienvenida a la temporada estival en la costa de Huelva.