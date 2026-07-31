Convocan una huelga indefinida del servicio de limpieza en Almonte, El Rocío y Matalascañas desde el 14 de agosto

Los trabajadores de la empresa Azsuma han anunciado la convocatoria de una huelga indefinida del servicio de limpieza en Almonte, El Rocío y Matalascañas a partir del próximo 14 de agosto, una movilización que, de mantenerse, coincidirá con la celebración de la Venida de la Virgen del Rocío a Almonte, uno de los acontecimientos religiosos y sociales más importantes del municipio.

Según han comunicado a través de las redes sociales, la decisión fue adoptada en una asamblea de trabajadores y cuenta con el respaldo de los dos sindicatos con representación en el comité de empresa.

Los convocantes aseguran que la huelga responde al incumplimiento por parte de la empresa de lo recogido en el convenio colectivo. En el comunicado difundido afirman que "todos los trabajadores presentes en la asamblea han decidido ir a la huelga el próximo 14 de agosto".

La convocatoria llega en un momento especialmente sensible para el municipio, ya que durante esas fechas Almonte se prepara para recibir a miles de peregrinos y visitantes con motivo de la Venida de la Virgen del Rocío, una celebración que solo tiene lugar cada siete años y que requiere un importante refuerzo de los servicios públicos, entre ellos el de limpieza.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las reivindicaciones concretas de la plantilla ni sobre los servicios mínimos que podrían establecerse en caso de mantenerse la convocatoria.

Se espera que en los próximos días puedan producirse contactos entre la empresa y la representación de los trabajadores para intentar alcanzar un acuerdo que evite un conflicto laboral durante una de las fechas de mayor afluencia de personas en Almonte.